Activisten Oostvaardersplassen voor rechter

Demonstranten voeren bij het provinciehuis actie tegen het afschieten van edelherten in de Oostvaardersplassen. Ⓒ ANP

LELYSTAD - De rechtbank in Lelystad behandelt vrijdag de strafzaak tegen drie vrouwen en twee mannen die ervan worden verdacht dat zij in de nacht van 21 op 22 oktober een verdacht pakket voor de deur van het Provinciehuis in Lelystad hebben neergezet. Het vijftal zou daarmee hebben willen protesteren tegen het afschieten van edelherten in natuurgebied de Oostvaardersplassen.