Kerstboom wordt biertje

De naalden van de bomen worden verwerkt in een nieuw biertje van de brouwer. Sinds gisteren gaat Frederik Kampman de stad in om kerstbomen te zoeken, die te recyclen en om er een winterbiertje van te brouwen.

De meeste bomen belanden in een versnipperaar of worden verbrand. Zonde, zo vindt Kampman. Hij kwam een paar jaar geleden met het plan om de naalden te verwerken in een nieuw biertje. „Ik liep hard door Amsterdam en ik zag alle bomen langs de straat liggen en bedacht: ’Daar is iets mee te doen’. We gebruiken in ons bier al allerlei specerijen en kruiden. Dennennaalden, of beter gezegd de naalden van sparren, zijn heel goed te gebruiken om smaak en aroma aan bier te geven.”

Kampman, die vanuit de Kinkerbuurt werkt, heeft 600 kilo naalden nodig voor zijn biertje. Daarmee kan hij naar schatting 90.000 flesjes produceren met zijn ’winter-IPA’. Vorig jaar werden de naalden nog ingekocht, maar nu wil de bierbrouwer dus oude kerstbomen gebruiken.

De naalden geven volgens Kampman een citrussmaak aan het winterbiertje. „Met een beetje een harsachtig karakter”, voegt hij er aan toe.

„En als je het in een glas vult en je neus er boven houdt, dan geurt het biertje alsof je na een regenbui een dennenbos inloopt.”

Maar de kans dat een hond gepiest heeft tegen een van de op straat liggende kerstbomen is natuurlijk aanwezig. Maakt dat het bier niet minder lekker? Kampman: „We checken alle bomen of ze niet zijn besproeid. Daarna plukken we de naalden en wassen die drie keer in een bad. Pas daarna halen we de smaak uit de naalden, dus het is allemaal hartstikke schoon.”

Sinds de brouwer eergisteren naar kerstbomen is gaan zoeken, loopt het storm. „We hadden ongeveer honderd bomen nodig”, zegt Kampman. „Maar er zijn er inmiddels duizend aangemeld. We hebben inmiddels een wachtlijst van bomen die ook in het bier verwerkt willen worden.”