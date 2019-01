Gegevens Duitse politici op internet gezet

Het lek treft onder meer leden van vrijwel alle partijen in de Bondsdag, het Duitse parlement. Alleen politici van de rechts-populistische AfD lijken te worden ontzien. De informatie is verspreid via een soort adventskalender op Twitter. Een account met meer dan 16.000 volgers deelde links naar de gegevens, die soms enkele jaren oud zijn.

Het is nog onduidelijk wie verantwoordelijk is voor het lek. Ook zijn de motieven van de dader of daders nog een raadsel. Er zijn nog geen bijzonder gevoelige politieke documenten ontdekt, maar de hoeveelheid uitgelekte persoonlijke informatie is wel omvangrijk.