Merkel en 865 andere politici slachtoffer datalek

Het lek treft leden van vrijwel alle grote partijen. Alleen politici van de eurosceptische AfD lijken te worden ontzien. Ook bondskanselier Angela Merkel is getroffen. Onder de data bevinden zich een faxnummer, e-mailadres en meerdere brieven, maar het zou niet gaan om bijzonder gevoelige informatie.

De omvangrijkste lijst met gelekte data is die van de CDU/CSU met 410 namen, op de SPD-lijst is informatie van 230 politici openbaar gemaakt, bovendien zijn 106 politici van de Grünen getroffen, 91 linkse politici en 28 van de FDP.

Het is nog onduidelijk hoe de informatie is uitgelekt. Er wordt volgens ingewijden rekening mee gehouden dat de dader toegang had tot gevoelige informatie en die online heeft gezet. Naast politici zouden ook andere bekende Duitsers uit de televisiewereld en showbusiness getroffen zijn.

De informatie is verspreid via een soort adventskalender op Twitter. Een account met meer dan 16.000 volgers deelde eind vorig jaar al links naar de gegevens, die soms enkele jaren oud zijn. Een woordvoerster van de regering waarschuwde dat mogelijk ook valse informatie is toegevoegd.

Twitter

De motieven van de dader of daders zijn nog een raadsel. Minister Katarina Barley (Justitie) zei dat degenen die achter het lek zitten „het vertrouwen in onze democratie en instellingen willen ondermijnen.” Twitter heeft de betreffende account inmiddels geblokkeerd.

Veiligheidsexperts hebben veel eerdere cyberaanvallen toegeschreven aan de Russische hackgroep APT28, die banden zou onderhouden met een Russisch spionageagentschap. De deskundigen hielden dezelfde groep verantwoordelijk voor een cyberaanval voorafgaand aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016.

De Duitse krant Bild meldde dat de Duitse autoriteiten het Amerikaanse spionageagentschap NSA om hulp hebben gevraagd bij het onderzoek naar het incident.