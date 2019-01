Zuid-Thailand maakt zich op voor storm Pabuk

De komende dagen zal de storm ook de bij toeristen populaire regio’s Phuket, Ko Samui en Krabi treffen. Alle vluchten van en naar Ko Samui zijn uit voorzorg geannuleerd, ook nu het nog matig regent, aldus een medewerker van de luchthaven. Volgens de rampenbestrijdingsdienst is nog geen sprake van een crisissituatie. In Phuket heeft het nog niet geregend. „Er is geen paniek onder de toeristen. Maar als er iets gebeurt, zijn we goed voorbereid”, zei het hoofd civiele bescherming van Phuket.

„Het wordt met het uur heftiger op Koh Tao”, meldt lezer Paul van der Linde.

Pabuk trekt vrijdag met een snelheid van 80 kilometer per uur door het zuidelijk deel van de Golf van Thailand naar het vasteland. De meteorologische dienst waarschuwt ervoor dat Pabuk net zo destructief zou kunnen worden als de tropische storm Harriet, waarbij in 1962 bijna duizend mensen om het leven kwamen.

Tot zaterdag worden harde wind, overvloedige regenval, golven van 5 tot 7 meter en vloedgolven verwacht voor het grootste deel van het zuiden. Tot nu toe zijn er nog geen meldingen van schade of verwondingen.

De alarmcentrale van de ANWB heeft tientallen telefoontjes gehad van Nederlanders die vastzitten op eilandjes in Thailand, zoals Koh Phangan en Koh Tao, omdat de veerdiensten niet meer varen. „We drukken mensen op het hart goed te luisteren naar de lokale autoriteiten en eventueel een beroep te doen op de reisverzekering”, aldus een woordvoerder van de ANWB.