18-jarige automobilist overleden na ongeval

OOSTWOUD - Een 18-jarige automobilist uit het Noord-Hollandse Midwoud is donderdagavond om het leven gekomen doordat hij de macht over het stuur kwijtraakte, over de kop sloeg en in een sloot belandde. Zijn passagier, een eveneens 18-jarige jongen uit Midwoud, bleef ongedeerd maar werd voor controle naar het ziekenhuis gebracht.