Britse marine ingezet tegen migranten

De Britse regering zit in haar maag met het groeiende aantal migranten dat probeert op bootjes het Verenigde Koninkrijk te bereiken. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken probeerden 539 mensen in 2018 in kleine boten de zeestraat over te steken, waarvan 434 sinds begin oktober.

Kampvuur op strand

Het lukt de autoriteiten momenteel niet altijd bootjes te onderscheppen. Zo voeren tijdens de kerstdagen vijf Iraniërs de haven van Dover binnen. Zij bouwden volgens bronnen van de krant The Daily Telegraph eerst een kampvuur op het strand, mogelijk om op te warmen. Daarna liepen ze het lokale politiebureau binnen om asiel aan te vragen.

Dergelijke incidenten leiden tot onrust onder inwoners van de kustplaats. „We hebben genoeg van deze situatie. Het is een constante toestroom van illegalen”, klaagde een 59-jarige man recentelijk tegenover The Guardian. „Als we onze kust niet kunnen beschermen, hoe goed worden deze mensen dan doorgelicht als ze aankomen?”

De Franse autoriteiten en de Britse grensbewaking patrouilleren momenteel al in de zeestraat. De regering heeft ook twee schepen teruggeroepen uit de Middellandse Zee, maar die zijn nog niet teruggekeerd. Daarom wordt het marineschip HMS Mersey tijdelijk ingezet om bij te springen.