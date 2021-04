Partijleiders gaan dinsdag weer in gesprek met Arib

De fractieleiders mogen dinsdagochtend om 11 uur aanschuiven in de Rooksalon in de Tweede Kamer. Dat deden ze de dag na de verkiezingen ook al, toen werden Annemarie Jorritsma en Kasja Ollongren aangesteld als verkenners. Maar hun aanstelling mondde uiteindelijk uit in ’verkennersgate’, omdat naar buiten kwam dat VVD-leider Mark Rutte en de verkenners Annemarie Jorritsma en Kajsa Ollongren het in hun gesprek ook over de positie van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt hadden gehad.

Jorritsma en Ollongren stapten op en werden nog opgevolgd door Tamara van Ark en Wouter Koolmees. Maar die kwamen nauwelijks aan hun werk toe, omdat de Tweede Kamer eerst exact van de oude verkenners wilde weten wat er allemaal gebeurd werd. Tijdens dat historische debat dat donderdag tot diep in de nacht duurde, kwam de positie van Rutte flink aan het wankelen.

Aan het einde besloot de Kamer ook dat de klus voor Van Ark en Koolmees er weer op zat en dat er een ’gezaghebbende, onafhankelijke’ informateur moet komen. Dinsdag gaan de fracties de profielschets en opdracht voor de informateur bespreken. Daar volgt mogelijk ook nog een debat over.