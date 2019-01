Weesschotels moeten van het dak af

Het Haagse college van burgemeester en wethouders volgt daarmee de wens van raadsleden, die zich zorgen maken en via een motie actie vroegen. De schotelantennes kunnen omdat ze niet goed meer vastzitten schade veroorzaken.

De verantwoordelijkheid ligt alleen wel bij de woningeigenaar. Den Haag wil daarom vooral een stimulerende rol pakken door woningcorporaties en Vereniging van Eigenaren te wijzen op weesschotels en het belang om deze te verwijderen. Bij onveilige situaties zal, zo nodig via de handhavers van de Haagse Pand Brigade, de eigenaar nog extra opgeroepen worden om de schotel weg te halen. Daken worden in het kader van duurzaamheid ook steeds belangrijker dus de verwachting is ook dat wees-schotels meer gaan opvallen.

Indiener van de motie Adeel Mahmood van NIDA is tevreden. „Ik ben zelf recent naar het dak van mijn complex gegaan en schrok er wel van. En ook in de omgeving was het niet anders, zowel bij koop- als bij huurcomplexen. Veel schotelantennes zijn tien, soms wel twintig jaar geleden, op het dak gezet. De eerdere gebruiker weet vaak niet eens meer dat zijn schotel er nog staat”, zo stelt het raadslid.