Inbreker van de sterren opgepakt

Benjamin Ackerman deed zich voor als makelaar. Maar na een open huis of een rondleiding van de bewoner kwam hij alleen terug voor de inhoud van de bezichtigde huizen.

De sterinbreker was volgens de politie zeer gewiekst. Hij won het vertrouwen van bewoners en andere makelaars. „Hij was zeer goed gekleed en speelde zijn rol heel goed. Hij was behoorlijk glad”, zegt de politie. Ackerman speelde al sinds 2017 roofmakelaar. Volgens de politie heeft hij banden met de New Yorkse maffia.

Ackerman maakte camera’s onklaar voordat hij inbrak. „Soms werden ze gewoon uit de muur getrokken en soms gingen de camera’s op zwart tijdens de inbraak.” Hij zou in ieder geval dertien slachtoffers hebben gemaakt.

De politie vond een flinke buit bij Ackerman: maar liefst 2000 gestolen artikelen. Het gaat om kunst, designerkleding, dure handtassen, exclusieve wijnen en prijzige sieraden. De politie heeft foto’s geplaatst en hoopt zo de eigenaars te vinden.