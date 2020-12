Actievoerders proberen toespraak Rutte te verstoren

Rutte bleef ondanks het lawaai stoïcijns doorpraten, maar refereerde in zijn toespraak ook nog kort aan de actievoerders. „Het is geen onschuldige griep, zoals sommigen hierbuiten denken.”

Op sociale media spreken veel mensen hun ergernis uit over de herrie. De politie is aanwezig en drijft de groep actievoerders bij de Hofvijver weg. Eén persoon is aangehouden voor belediging, nog een ander persoon werd gearresteerd omdat hij weigerde de locatie te verlaten.

Maandagmiddag lekte al uit dat er een harde lockdown komt. Dit houdt in dat alle niet-essentiële winkels, zoals woonwinkels, tuincentra en bouwmarkten, vanaf 00.00 uur vannacht gesloten zijn, evenals de ’doorstroomlocaties’, zoals musea, dierentuinen en zwembaden. Ook de sportscholen sluiten de deuren.

Contactberoepen zoals kappers en massagesalons moeten ook stoppen. Voor medische beroepen komt een uitzondering. Dit betekent dat bijvoorbeeld fysiotherapeuten en tandartsen wel aan het werk blijven. Scholen moeten vanaf woensdag dicht en overstappen op online onderwijs.