Arrestaties in Tunesië na aanslag Berlijn

Onder de arrestanten is een neef van Amri, aldus het Tunesische ministerie van Binnenlandse Zaken. Amri is in de nacht van donderdag op vrijdag doodgeschoten in Milaan. Door de aanslag kwamen twaalf mensen om het leven.

De neef heeft bekend dat hij via een nieuwsapp in contact stond met zijn oom. Amri zou hem hebben gevraagd trouw te zweren aan terreurbeweging Islamitische Staat.

Het Tunesische ministerie noemt de drie een terreurcel. Veiligheidstroepen rolde de cel vrijdag op, aldus het departement. Dat gebeurde in de buurt van de stad Kairouan waar ook de familie van Amri vandaan komt.