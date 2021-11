Openbaar Ministerie vervolgt voetballer Quincy Promes voor poging tot doodslag

Justitie spreekt in een verklaring over een 29-jarige man uit Amsterdam. Het OM wil niet officieel bevestigen dat het om Promes gaat. De voetballer, die eind vorig jaar een paar dagen in de cel zat als verdachte, heeft altijd ontkend. Promes speelde vijftig interlands voor het Nederlands elftal en maakte daarin zeven doelpunten. Zijn laatste interland was op het EK van afgelopen zomer.