Vrouw krijgt fikse boete voor dragen ’oppositiesokken’ in Wit-Rusland

Toen een vrouw op een middag in Minsk onderweg was naar haar rijles, werd ze plotseling vastgegrepen door vier zwartgeklede mannen. Ze kreeg te horen dat ze zich niet aan de kledingvoorschriften houdt. Haar sokken hadden namelijk dezelfde kleuren als de inmiddels verbannen oppositievlag, schrijft de BBC.

Daarnaast werd ze beschuldigd van het gebaren met het ’V voor victorie’ teken naar voorbijrijdende automobilisten. Zij salueerden naar verluidt terug. De vrouw kreeg een fikse boete.

De witte vlag met een rode baan in het midden was in verschillende perioden in de twintigste eeuw het symbool van de Wit-Russische nationalisten. De communisten hebben er een groenrode vlag van gemaakt.

Natalia Sivtsova-Sedushkina, de vrouw met de sokken, kreeg omgerekend 750 euro boete voor het signaal dat ze volgens de rechter met haar sokken afgaf. De website die de sokken verkocht heeft ze uit de collectie verwijderd.