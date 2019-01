Kamer bezorgd over 'jihadlectuur' in bajes

De meeste boeken die beschikbaar zijn in Vught, zijn door gedetineerden aangevraagd, legt een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid uit. Zo'n verzoek wordt beoordeeld door een expert, in overleg met bijvoorbeeld een imam of een psycholoog.

De titels die in De Telegraaf worden genoemd, zijn inderdaad verkrijgbaar in Vught, aldus de woordvoerder. Een van de titels werd vanwege de extreme inhoud verwijderd uit Britse gevangenissen, meldde de BBC in 2016.

Kamerlid Madeleine van Toorenburg (CDA) wil van minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) weten hoe het selectieproces in elkaar steekt, en hoe deze extremistische titels door de selectie zijn gekomen.

Machiel de Graaff (PVV) wil dat alle islamitische lectuur wordt verboden in gevangenissen. ,,Totale gekte, we moeten deïslamiseren'', twittert hij.