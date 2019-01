112 platgebeld door vinders ongevaarlijke zakken

De inhoud van de zakken, waarin HDPE (hogedichtheidpolyetheen) zit, is echter ongevaarlijk en wie ze aantreft hoeft dan ook geen 112 te bellen, meldt de Veiligheidsregio Friesland.

In de nacht van dinsdag op woensdag vielen ongeveer 270 containers in slecht weer van een schip in de wateren boven het Duitse eiland Borkum. De stranden van Waddeneilanden liggen momenteel vol aangespoelde spullen uit de overboord geslagen containers. In drie ervan zitten vaten met giftig organisch peroxide in poedervorm. Eerder riepen de hulpdiensten mensen die de betreffende containers zien op 112 te bellen.

De Veiligheidsregio heeft foto’s getwitterd van de zakken en de stof waarvoor nu massaal met het alarmnummer wordt gebeld. De zakken zijn van Lotte Chemical, zo is te zien. Ze bevatten 25 kilo HDPE, een polyetheen, de meest gebruikte plastic. Ook van een zak waarvoor wèl 112 moet worden gebeld, heeft de Veiligheidsregio een foto getwitterd. Deze zakken moeten worden opgeruimd door hulpverleners met beschermende kleding.

