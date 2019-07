Vakantiegangers geëvacueerd om brand Mallorca

De brand brak in de vroege ochtend uit op de eerste verdieping van hotel Whala Beach in de badplaats El Arenal. Dat ging gepaard met zware rook. Brandweerlieden kregen het vuur volgens lokale media na enkele uren onder controle. Een aantal geëvacueerden kon rond 08.30 uur weer terugkeren naar het hotel.

Alarmcentrale SOS International bekijkt of er Nederlanders onder de geëvacueerden en gewonden zijn. De organisatie coördineert de hulp aan individuele reizigers. Een woordvoerder verwacht niet dat het om veel mensen zal gaan en dat ze vermoedelijk kunnen terugvallen op hun touroperator en reisverzekeraar.

Over de oorzaak van de brand en de nationaliteit van de gewonden is nog niets bekendgemaakt.

Weet u meer of zat u in het hotel? App naar onze Whatsapp tiplijn. Zet het nummer in je telefoon: +31 613650952. Liever mailen?: nieuwsdienst@telegraaf.nl