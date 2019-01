Gemeente aansprakelijk voor tak op toerist

De vrouw wilde op 16 juli 2015 een boottocht maken in Zutphen. De kastanjeboom staat bij de opstaplocatie van de toeristische fluisterboot. Een van de hoofdtakken brak af en kwam op de vrouw en vijf anderen terecht. De vrouw raakte ernstig gewond. In februari van dat jaar had een deskundige de gemeente al geadviseerd om verder onderzoek te doen, de kastanje was in 2012 al een 'risicoboom' genoemd.

De gemeente heeft de plicht om de bomen op haar grondgebied te onderhouden en de conditie ervan te controleren. Volgens de rechtbank is de gemeente tekortgeschoten in haar zorgplicht, omdat al tijden bekend was dat de conditie van die kastanjeboom matig was en de boom kwalen had, waaronder de kastanjebloedingsziekte. De coördinator van de fluisterboot had op 26 mei 2015 de gemeente ook al gewaarschuwd voor de slechte staat van de boom.