’Bij een vriend sloegen de golven door het huis’

„Het valt me nog enigszins mee met de wind, maar er valt wel heel veel water’’, aldus Nederlander Jan de Groot in Sichon. Ⓒ Fotobewerking Telegraaf | EPA

Nederlanders in het zuiden van Thailand moesten kiezen: storm Pabuk ontvluchten of afwachten. Inmiddels is de tropische storm aan land gekomen, vertelt Jan de Groot. „Zojuist passeerde hier het oog.”