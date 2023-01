Noord-Koreaanse drone bereikt presidentiële kantoor Zuid-Korea

Het onbemande vliegtuigje was een van de vijf drones die maandag het Zuid-Koreaanse luchtruim schonden. Het leger vuurde granaten af en zette helikopters en jachtvliegtuigen in, maar slaagde er niet in de toestellen neer te halen. De legerleiding bood hiervoor een dag later excuses aan. Volgens het leger was het lastig om de drones uit de lucht te schieten, omdat ze maar 3 meter lang waren. Ook was er gevaar voor omliggende steden als er te veel werd geschoten.

President Yoon Suk-yeol heeft gewaarschuwd dat als Noord-Korea opnieuw het Zuid-Koreaanse luchtruim schendt, hij het militaire verdrag zal opzeggen dat de landen in 2018 sloten. Dat verdrag stelde onder meer bufferzones in tussen de buurlanden die sinds de Korea-oorlog van 1950-1953 formeel nog altijd met elkaar in oorlog zijn.