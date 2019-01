Doodrijder wilde niet geflitst worden

Op dat moment kwam een andere auto met daarin een 44-jarige vrouw met haar kinderen van 16 en 17 jaar de 20-jarige tegemoet. De bestuurder van die auto stuurde naar links om een aanrijding te voorkomen, maar op dat moment ging de 20-jarige ook terug naar de juiste rijbaan waardoor de auto's frontaal op elkaar botsten.

De vrouw en haar kinderen kwamen om in hun auto, die in brand vloog. Een 21-jarige vrouw in het voertuig van de veroorzaker overleed ter plekke, twee dagen later gevolgd door een 22-jarige passagier. De chauffeur zelf en een 20-jarige passagier raakten ernstig gewond.