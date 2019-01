Meisje schrijft liefdesverklaring aan beste vriend op spuugzak

Het meisje was ’verveeld’ op haar vlucht naar Washington en schreef daarom een liefdesverklaring aan haar beste vriend, die van niets wist. Dat deed ze op een spuugzakje. Ze schreef onder meer dat ze haar vriend bij aankomst wil opbiechten dat ze gek op hem is. Om de zenuwen een beetje te verhelpen, luchtte ze haar hart in een relaas op een zakje. „Ik heb dus een ticket gekocht omdat ik een crush heb op mijn beste vriend. Ik ga hem verrassen op het vliegveld tijdens zijn overstap (in D.C.).”

Ⓒ Reddit

Vliegtuigpersoneel vond het spuugzakje met de bijzondere tekst en plaatste het op het populaire Reddit om te achterhalen van wie het briefje is en hoe de liefdesverklaring is afgelopen. Uit de tekst valt al op te maken dat ze Andrea heet, 21 jaar oud is en voor vijf maanden in Australië gaat wonen.

Het bericht is de afgelopen dagen groots opgepakt op het internet. Verschillende internationale media schrijven erover, waaronder The Mirror en The Daily Mail. Desondanks is de jonge vrouw nog niet gevonden.

„Alle goeds voor haar, ik hoop dat het goed ging”, schrijft billybifocals in een reactie.