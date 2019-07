Droogte treft voedselvoorziening Noord-Korea

Oogsten wordt onmogelijk door de droogte in Noord-Korea. Ⓒ AFP

SEOUL - Het internationale Rode Kruis (IFRC) slaat alarm over de gevolgen van de droogte in Noord-Korea. Steeds meer mensen raken ondervoed of lijden aan aandoeningen als diarree en darmklachten, waarschuwt de hulporganisatie in een verklaring.