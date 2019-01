’Opruimers, pas op voor onderkoeling’

Reden voor de waarschuwing is dat er koud en slecht weer op komst is. „Onderkoeling herken je onder meer aan een droge huid, sloomheid, slaperigheid, rillen, trage hartslag en bleke huid”, aldus de Veiligheidsregio.

Stranden op de Waddeneilanden liggen momenteel vol aangespoelde spullen uit overboord geslagen containers. Vooralsnog zijn volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio in totaal 22 containers aangespoeld op Nederlandse stranden. Ongeveer de helft daarvan is inmiddels weggehaald.

In drie overboord geslagen containers zitten vaten met benzoylperoxide, dat in verdunde vorm wordt gebruikt in crème tegen acne en in de chemische industrie wordt gebruikt voor de stabilisering van plasticsoorten. Vooralsnog zijn van dit spul, in poedervorm, twee zakken teruggevonden, aldus de woordvoerder.

Militairen in actie

Behalve vrijwilligers zijn er ook militairen aan het opruimen. Zo’n honderd militairen zijn vrijdagochtend begonnen met het schoonmaken van de vervuilde stranden. Ze worden ingezet op het oostelijk deel van het eiland Schiermonnikoog, dat vanwege ontbrekende infrastructuur slecht toegankelijk is voor het publiek, aldus Defensie. De militairen gebruiken hun eigen terreinvoertuigen.

Volgens burgemeester Ineke van Gent van Schiermonnikoog liggen de stranden na iedere wisseling tussen eb en vloed weer vol met nieuwe troep. „Het voelt als dweilen met de kraan open, maar we blijven dweilen”, zegt zij.