Dode vrouw gevonden in Rotterdam, man aangehouden

Het slachtoffer is een 53-jarige vrouw uit Rotterdam, de aangehouden man is een 55-jarige Rotterdammer. Of de twee elkaar kenden, kon een politiewoordvoerder niet vertellen. Het lichaam werd rond 17.30 uur gevonden in een woning aan de Hooglandstraat in Rotterdam-Noord, nadat de politie een melding binnen had gekregen. Over de inhoud van die melding en door wie de melding werd gedaan, doet de woordvoerder op dit moment ook geen uitspraken.