’College Amsterdam wil referendum over vuurwerkverbod’

In de nota staan meer plannen om de regels rond referenda te versoepelen, meldt het Parool. Het college wil meer inspraak van burgers via volksraadplegingen. Het vuurwerkverbod leent zich als een goed onderwerp om aan de bevolking voor te leggen, is de gedachte. Het zou dan gaan om een verbod op zowel het afsteken als het verkopen van vuurwerk.

Ook wil Groenlinks dat het in de hoofdstad makkelijker wordt om een referendum af te dwingen via handtekeningen. Het huidige benodigde aantal daarvoor, 27.000 handtekeningen, ligt volgens de partij relatief hoger dan in andere steden.

Burgemeester Femke Halsema maakte eerder al bekend dat tijdens de volgende jaarwisseling alleen vuurwerk mag worden afgestoken in speciaal daarvoor aangewezen zones.