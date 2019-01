Ook Rijkswaterstaat claimt schade bij rederij

Op de Waddeneilanden en elders aan de Noord-Nederlandse kust zijn de afgelopen dagen enkele tientallen zeecontainers en hun lading aangespoeld. Het opruimen van die rommel is een enorme klus. Mogelijk volgt er nog meer.

Rijkswaterstaat heeft afspraken gemaakt met rederij MSC over de containers en hun inhoud in de Noordzee en de Waddenzee, schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen (Waterstaat) aan de Tweede Kamer. De verzekeraar van de reder heeft aannemers aan het werk gezet om de verloren vracht te bergen.

Naast de Waddeneilanden wordt ook begonnen met de schoonmaak van zandplaten in Waddenzee. Rijkswaterstaat, verantwoordelijk voor de waterkwaliteit van de Noordzee en Waddenzee, meldt dat het in eerste instantie gaat „om de zandplaten Engelsmanplaat en het Rif bij Schiermonnikoog, gebieden in de Waddenzee met een grote ecologische waarde.”

De Kustwacht en Rijkswaterstaat brengen vanuit de lucht in kaart waar de verloren lading van het schip de MSC Zoë terecht is gekomen. Op basis daarvan wordt bepaald op welke wadplaten verdere opruimacties nodig zijn.

Borkum

Na het incident met het grote containerschip MSC Zoe is nu ook een deel van de lading aangespoeld op het Duitse eiland Borkum, dat voor de kust van Groningen ligt. Op het strand zijn vrijdagochtend verspreid over ongeveer anderhalve kilometer dertig beschadigde televisies aangetroffen, bericht omroep NDR.