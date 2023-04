Premium Het beste van De Telegraaf

Lange dagen voor defensiepersoneel Oekraïners in diepste geheim getraind in Nederland voor gebruik Patriot-luchtafweer

Door Silvan Schoonhoven Kopieer naar clipboard

Zijn er straks nog genoeg Patriot-systemen om Nederland te beveiligen? Ⓒ ANP/HH

Vredepeel - In het Limburgse Vredepeel heeft Nederland een ploeg Oekraïense militairen in het diepste geheim klaargestoomd voor het bedienen van de Patriot-luchtafweer. Nederlandse trainers moesten de Oekraïners in ijltempo scholen, dagen van 15 uur waren geen uitzondering. Defensie heeft nu een speciale regeling getroffen, want de trainers moesten zoveel overuren maken zonder passende vergoeding dat ze begonnen te morren.