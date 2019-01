Gele Hesjes: ’Woedend Frankrijk’ kondigt nieuwe demonstraties aan

De spontane en chaotische beweging is in oktober op sociale media ontstaan en heeft honderdduizenden mensen op de been gebracht. Niet alleen in Frankrijk, ook in België, Israël en in ons land gingen demonstranten gehuld in een geel hesje uit onvrede de straat op. De Franse regering probeert de golf van protest nu te bezweren met het schrappen van belastingverhogingen en poogt de onvrede via een eigen initiatief te ’kanaliseren’.

De open brief van de ’hesjes’ aan de president komt van een Facebookpagina van de beweging en is ook gepresenteerd door een woordvoerster van de ’gilets jaunes’, Priscilla Ludosky. De beweging stelt dat ’Woedend Frankrijk’ zaterdag weer de straat opgaat. De brief is alleen op Facebook binnen een dag al duizenden keren gedeeld.

Wegblokkade

Het wordt de achtste keer dat de protestbeweging de zaterdag tot nationale protestdag uitroept. De eerste keer, 17 november, gingen bijna 300.000 mensen, in gele hesjes gestoken, vooral met wegblokkades betogen. Volgens peilingen stond zeker driekwart van de bevolking achter het protest dat zich vooral richtte tegen het verlies aan koopkracht door hogere energie- en brandstofprijzen. Afgelopen zaterdag waren er nog ’slechts’ 12.000 Gele Hesjes op de nationale protestdag op de been volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Macron heeft net aangekondigd halverwege deze maand met een brief aan de Fransen te komen. Hij zei dat zijn brief gaat over de zorgen die de Fransen hebben en onderdeel zal zijn van een breed debat. Eerder schrapte Macron onder druk van de Gele Hesjes belastingen die volgens hem voor een beter milieu en voor actie tegen klimaatverandering moesten zorgen. Het ging voornamelijk om de accijnsverhoging op benzine en diesel.