Steeds meer plaatsen in Oostenrijk afgesneden

WENEN - Steeds meer plaatsen in Oostenrijk zijn afgesneden van de buitenwereld door de grote hoeveelheid sneeuw die er is gevallen. Bovendien is sprake van harde wind, waardoor op sommige plaatsen sneeuwduinen ontstaan. Inmiddels is het leger ingezet in het gebied Boven-Stiermarken (Steiermark), in het oosten van het land.