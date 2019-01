Vrouw in scootmobiel zwaargewond na aanrijding met vuilniswagen

De kruising van de Rembrandt van Rijnlaan met de Generaal Eisenhowerweg in Berkel Enschot is volledif afgesloten. Ⓒ Toby de Kort

Berkel Enschot - In het Noord-Brabantse plaatsje Berkel Enschot is vanmiddag een vrouw op een scootmobiel aangereden door een vuilniswagen. De vrachtwagenchauffeur heeft haar vermoedelijk over het hoofd gezien.