Feestkas kinderen leeggeroofd door voorzitter

De school heeft inmiddels al aangifte gedaan tegen de vrouw. Ze wordt ervan verdacht ruim vijftienduizend euro achterover te hebben gedrukt, meldt Omroep Brabant.

„Dit is verschrikkelijk voor de kinderen”, zegt schooldirecteur Ron Kruis tegenover de omroep. „We willen zo snel mogelijk duidelijkheid over hoe dit kon gebeuren.”

Facturen

De fraude werd november vorig jaar ontdekt tijdens een kascontrole. Er kwamen steeds meer onbetaalde rekeningen binnen van bedrijven. De voorzitter bleek die niet betaald te hebben, maar ze nam wel grote sommen contant geld op. Daarvan financierde ze naar verluidt dure laptops, tablets en een verbouwing. De stichting heeft eind december aangifte tegen haar gedaan. Ze kon bij het geld door taken van een afzwaaiende penningmeester over te nemen.

Mochten de feestelijke activiteiten van de kinderen in gevaar komen, dan is directeur Kruis bereid in te springen. „Wij nemen als school onze verantwoordelijkheid en trekken desnoods de portemonnee.”