Meisje (5) uit Alkmaar zwaargewond door hond

ALKMAAR - Een vijfjarig meisje uit Alkmaar is vrijdagmiddag ernstig gewond geraakt nadat ze uit het niets was aangevallen door een Rottweiler. Ze liep een gecompliceerde armbreuk op en ook is een stuk hoofdhuid met haar door het dier losgerukt. Het meisje is naar het ziekenhuis gebracht.