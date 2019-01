Opruimen in plaats van verlof: ’Hoort er gewoon bij’

SCHIERMONNIKOOG - Lachend en dollend staan zo’n dertig militairen bij elkaar in de snijdende wind op het strand van Schiermonnikoog. „Het is dweilen met de kraan open”, grapt een sergeant met een opgeraapte dweil in zijn hand naar een cameraman. Even verderop vindt een collega een knijptoetertje waarin hij gretig grijpt.