Hulpdiensten halen geschrokken poema uit boom

Het dier werd buiten bewustzijn gebracht met een verdovingspijl waardoor hij naar beneden viel. Takken en matrassen op de grond verzachten zijn val. Dierenartsen van de Santiago Zoo constateerden geen ernstige verwondingen.

„Het was een zeer gevaarlijke situatie. De kans dat de poema een val van 15 meter hoogte niet zou overleven was zeer groot. We zijn blij dat we het dier binnenkort weer kunnen vrijlaten”, zei dierentuin-directeur Alejandra Montalba.

De poema was waarschijnlijk vanuit de nabijgelegen bergen de buitenwijk Lo Barnechea binnengekomen. „Er is een toenemend conflict tussen mens en dier sinds de steden zich uitbreiden naar gebieden die voorheen uitsluitend het leefgebied van onze wilde dieren waren”, aldus Horacio Bórquez, directeur van het Bureau voor Akkerbouw en Veeteelt. Directeur Montalba beaamde dat: „De poema bevindt zich niet in onze leefomgeving, wij zitten in de zijne.”