Beroepschauffeurs werkloos door chaos bij CBR

Transport en Logistiek Nederland (TLN) kreeg de afgelopen vier weken weer twintig meldingen van chauffeurs in de problemen: „Normaal krijgen we één of twee meldingen per jaar”, zegt een woordvoerder.

Het CBR erkent dat er iets aan de hand is: „Het is erg druk bij de afhandeling van gezondheidsverklaringen en vooral bij het beroepsvervoer groeit het aantal rijexamens.Voor de afhandeling van de gezondheidsverklaringen worden extra mensen ingezet, en er is op zaterdag doorgewerkt. Ook zijn voor de beoordeling van de gezondheidsverklaringen vorig jaar extra artsen en medische assistenten aangetrokken.”

’Het spijt ons’

Dat chauffeurs problemen hebben vindt het CBR erg naar, maar de organisatie verwacht dat verbeteringen half 2019 voelbaar worden. : „Het spijt ons echt. We werken aan de verbetering van de online dienstverlening. De verandering van systemen en de reorganisatie die hiermee samenhangt, is een van de redenen voor de vertraging. Maar hierdoor hopen we uiteindelijk efficiënter te gaan werken.”

In 2018 waren er 8 procent meer aanvragen voor gezondheidsverklaringen. Dat komt, zegt het CBR, door het vooral bij het beroepsvervoer stijgend aantal rijexamens en de toename van het aantal ouderen dat deelneemt aan het verkeer.

’Laks’

Professionele rijders reageerden op een oproep van beroepschauffeur Ruud van den Berg die de problemen in kaart wilde brengen. „Ik ben geschokt hoe laks en onzorgvuldig er bij het CBR gewerkt wordt. Termijnen van drie, vier maanden zijn niet meer lang genoeg om verlenging van het roze kaartje voor elkaar te krijgen. Ik heb mijn inventarisatie rond. Het is duidelijk dat collega’s zeker een half jaar voor het verstrijken van hun rijbewijs moeten beginnen met de procedure tot verlengen. Anders loop je het risico ook thuis te komen zitten.”