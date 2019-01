Fors meer ondertekenaars Vuurwerkmanifest

Volgens een woordvoerster van het Nationaal Vuurwerkmanifest hangt de groeispurt van de afgelopen weken onder meer samen met een aantal grote organisaties, waaronder Achmea en de Dierenbescherming die zich hebben aangesloten. „Die hebben hun achterban ingeschakeld. De steun wordt veel breder gedragen vergeleken met een aantal jaren geleden”, aldus de zegsvrouw.

Ook hangt de sterke groei volgens haar samen met het grote aantal vuurwerkongelukken afgelopen jaarwisseling. Onder de ondertekenaars van het manifest zijn oog-, kinder-, en jeugdartsen, politici, dierenartsen, de Vogelbescherming, maneges, hondentrimsalons en mensen met huisdieren.

De opstellers van het manifest wijzen op de grote schade die vuurwerk elk jaar aanricht, variërend van verwondingen aan ogen en handen tot schade aan gebouwen die in de vele miljoenen loopt. Ze pleiten voor alleen nog professionele vuurwerkshows en een verbod op consumentenvuurwerk. Het Vuurwerkmanifest werd in 2014 in het leven geroepen.