Cel geëist voor verduistering bij dierenclub

De penningmeester van de Stichting Vier Voeters vond gokken een betere bestemming voor donatiegeld. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Tegen een voormalige boekhouder van de stichting Vier Voeters is een celstraf geëist van vijftien maanden, waarvan tien voorwaardelijk, wegens verduistering van 290.000 euro. De verdachte, de 55-jarige R. van den B. uit Lisse, betuigde vrijdag voor de rechtbank in Amsterdam veel spijt voor zijn daden. „Het is verschrikkelijk. Ik heb dit nooit gewild.”