Buste onthuld ter ere van ’Vader der Veteranen’ Ted Meines

Het beeld ter ere van oorlogsveteraan Ted Meines op de hoek van de J.S. Bachlaan en de Verzetsheldenstraat in Leidschendam. Ⓒ AS Media

LEIDSCHENDAM - Ter ere van oorlogsveteraan Ted Meines is in Leidschendam vrijdagmiddag een kunstwerk onthuld op de hoek van de J.S. Bachlaan en de Verzetsheldenstraat in Leidschendam.