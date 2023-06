Premium Het beste van De Telegraaf

Grote aanwas zonnepanelen op Nederlandse daken kent keerzijde

Door KLEIS JAGER Kopieer naar clipboard

„Hoe meer panelen, hoe vaker een negatieve stroomprijs en hoe minder klimaatwinst”, aldus energieconsultant Michiel Mensink.

De zon zou zich bij ons te weinig laten zien. Maar wat zonne-energie betreft, is Nederland een topland. In 2022 produceerden we met 17,7 miljard kilowattuur (kWh) zonnestroom bijna net zoveel als het vier keer grotere Frankrijk.