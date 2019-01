Burgemeester Purmerend zegt lidmaatschap VVD op

Dat meldt regiopurmerend.nl die de brief van Bijl aan de VVD gepubliceerd heeft. Daarin staat onder meer deze beschrijving van de liberale partij door burgemeester Bijl: „ Een visie op de samenleving ontbreekt tegenwoordig vrijwel geheel. Pragmatisme, marktwerking en individualisering zijn de huidige kernwoorden.”

Hij somt op wat er volgens hem de gevolgen zijn van de koers: van de partij die hij te opportunistisch vindt geworden: „Gevolgen zijn traditionele overheidsdiensten die overgelaten worden aan de markt; de rechtspraak die onder druk is komen te staan en die op een perverse manier wordt gefinancierd; grote bedrijven die ongehinderd kunnen groeien, waarbij de positie van de aandeelhouders dominant is geworden; onduidelijkheid laten bestaan over onze positie in Europa zonder een beter alternatief te formuleren; een politieorganisatie die onder aanvoering van een VVD-minister wegdrijft van zijn kracht, namelijk verbinding met de samenleving.”

’Tegen de grondwet’

Bijl is bijna 50 jaar lid geweest, schrijft hij, en vond het naar eigen zeggen moeilijk om het lidmaatschap te beëindigen. Zijn ongenoegen bleef echter niet beperkt tot bovenstaande opsomming. „In aansluiting op eerder genoemde voorbeelden zijn er de laatste tijd nog een aantal kwesties die ik meer dan zorgelijk vind, waardoor ik mij niet meer thuis voel in de VVD”, schrijft hij. „Ik noem de plannen van VVD-fractievoorzitter Dijkhoff t.a.v. inwoners van probleemwijken en zijn voorstel om het demonstratierecht te beperken. In strijd met wet en grondwet.”

„Belangrijker vind ik het onvermogen om een antwoord te vinden op de kennelijke onvrede in onze samenleving”, gaat Bijl verder. „Een samenleving die welvarender is dan ooit, maar waarin de verschillen steeds groter worden. Populistische partijen op de flanken van het politieke spectrum worden achterna gelopen bij ingewikkelde thema’s.”

Bijl zegt zeg te beraden op een overstap naar een partij waarbij de zorg voor anderen centraler staat.