Ontsnapt uit sneeuw: ’We zijn experts in uitgraven auto’

„We zijn inmiddels experts met het uitgraven van de auto” grappen Margot en Marcel Mulder Ⓒ De Telegraaf

Gerlos - In Oostenrijk maken wintersporters zich op voor zware winterse omstandigheden. Bepaalde dorpen zijn nu al afgesloten van de buitenwereld en morgen dreigt helemaal een winterse nachtmerrie, op de traditionele ’wisseldag’ in wintersportgebieden in combinatie met zware sneeuwval.