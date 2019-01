Sonorboten en drones ingezet in containerdrama

De rederij zet speciale apparatuur in zoals snelle boten, sonarboten, grijpers en drones om de containers te bergen. 'We nemen op sommige plekken het werk van lokale autoriteiten over zodat we zorgvuldig kunnen reageren op deze noodsituatie. Onze operatie wordt gecoördineerd door een gespecialiseerd bedrijf, dat in opdracht van MSC en haar verzekeraars werkt’, zo stelt MSC in een persbericht.

Het ongeluk met één van de grootste containerschepen ter wereld vond in de nacht van nieuwjaarsdag plaats. Het schip kwam in zwaar weer en verloor 270 containers.

