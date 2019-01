Vrouw in langdurige coma baart kind: onderzoek seksmisbruik

Volgens de plaatselijke nieuwszender van CBS had niemand in de speciale zorginstelling in de gaten dat ze zwanger was tot vlak voor de geboorte van de verder gezonde baby.

De vrouw is meer dan 10 jaar geleden bijna verdronken en heeft toen het bewustzijn verloren. Ze heeft permanent zorg nodig en veel mensen lopen in en uit haar kamer, aldus een personeelslid.

De instelling heeft onmiddellijk de regel ingevoerd dat een mannelijk personeelslid die naar een vrouwelijke patiënt moet, wordt vergezeld door een vrouwelijke collega.