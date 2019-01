Spankracht kind met kanker enorm

Professor Hans Clevers signaleert dat kinderen sommige intensieve behandelingen beter verdragen dan volwassenen. Ⓒ PRINSES MAXIMA CENTRUM

Zes maanden nu is het in gebruik, sinds het binnentreden van koningin Máxima in het naar haar vernoemde Prinses Máxima centrum voor kinderoncologie. „Het lijkt wel alsof het er al twintig jaar is, dát gevoel. Een compleet ziekenhuis, wonderlijk eigenlijk”, zegt wetenschappelijk directeur Hans Clevers. En de kinderen en hun ouders? Die vinden het mooi, maar zijn met eigenlijk heel andere dingen bezig…