Roemeense plasbende loopt tegen de lamp

Toen de bewoners naar buiten kwamen om de plassende vrouwen aan te spreken, glipten de mannen aan een andere zijde het huis in. Buurtbewoners hadden dit in de gaten en grepen in.

De buurtbewoners volgden de vrouwen tot Haarlem terwijl zij contact hielden met de politie. Een politiehelikopter die toevallig in de buurt was, keek ter ondersteuning mee. Daarna wist de politie de plasvrouwen snel tot stoppen te dwingen en te arresteren.