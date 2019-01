’Hij was een enorm lieve man’

De Rotterdamse rapper Feis is op nieuwjaardag rond vier uur in de ochtend doodgeschoten. Zijn broer Bilal raakte daarbij zwaargewond en ligt in het ziekenhuis. Naar de dader van de schietpartij is de politie nog op zoek.

Buurtgenoten organiseren op vrijdagavond vanaf half zes een herdenkingsbijeenkomst voor Feis. Die wilde ze in eerste instantie houden op het pleintje waar hij opgroeide: het Johannes de Vouplein. Er is zoveel animo dat de bijeenkomst verplaatst werd naar het Heemraadsplein. Het plein kleurt tijdens de bijeenkomst vanwege de grote opkomst tot een zee van witte ballonnen.

Vanaf half zes klinken bekende nummers van Feis op het plein. In het publiek rappen verschillende toeschouwers de teksten woordelijk mee. Anderen pinken tranen weg of vielen elkaar in de armen. „Ik kan het niet begrijpen dat dit is gebeurd”, zegt een toeschouwer.

Tijdens het samenzijn spreekt rapper Winne (Winston Bergwijn) en goede vriend van Feis, het publiek geëmotioneerd toe. „Het doet me veel dat jullie met zoveel hier naartoe zijn gekomen. Namens Feis en alle echte, echte fans, we houden van jullie.”

Duiven naar de hemel

Winne roept het publiek op om met de imam mee te bidden, die na zijn korte toespraak begint met een gebed voor Feis en zijn zwaargewonde broer Bilal. De minuut stilte die daarop volgt, wordt afgesloten met het loslaten van de ballonnen en vijf duiven die naar de hemel vliegen.

Sangita (21) en ’K.G.’ (24), bekenden van Feis uit de muziekwereld, zijn bij de herdenkingsbijeenkomst om hem een laatste eer te bewijzen. Ze zien hem als hun nestor. K.G. noemt Feis ’een grote meneer’. „Hij heeft veel betekend voor mij persoonlijk en voor de Rotterdamse hiphop”, zegt hij.

Sangita vult aan: „Hij is de grondlegger van de Rotterdamse hiphop, en verdient daarom respect. Daarnaast was hij ook een enorm lieve man met enorm veel humor van wie ik veel kon leren over het leven.”

Einde geweldsgolf

Een Rotterdamse die Feis niet persoonlijk kende, zegt dat zij ook is gekomen om een statement te maken. Ze vindt dat de er een einde moet komen aan de ’geweldsgolf’ in Rotterdam. „Het verschrikkelijk wat er de laatste weken in Rotterdam gebeurt, en dat moet stoppen.”

Voormalig buurmeisje en klasgenoot van Feis, Najat Chaatouf, vertelt hoe ze samen vroeger verstoppertje speelden. „Ik kende hem al toen hij nog maar een kleine opdonder was. Het was zo’n lieve jongen en ik was zo trots op hem toen ik zag hoe hij goed werd in zijn muzikale passie. Hoeveel mensen hierop afkwamen, is hartverwarmend en laat zien hoeveel mensen van hem hielden en zijn muziek waardeerden. Het is mooi hoe rustig en respectvol de avond is verlopen en treurig hoe het leven van Feis ten einde is gekomen. Mijn gedachten gaan ook uit naar zijn broertje, Bilal. Ik hoop dat hij het redt.”