’Vader schiet moeder in bijzijn kinderen neer om sekstape met beste vriend’

Volgens de politie ontdekte de schutter, William Brian Stillwell, pasgeleden een sekstape van zijn vrouw en zijn beste vriend. Detectives hoorden dat hij de video ’op haar telefoon’ ontdekte.

Stillwell (39) noemt zijn vrouw nu een ’hoer’ tegenover de politie. Hij was al enkele dagen eerder naar binnen gestormd met een wapen. Sindsdien was een scheiding in de maak.

De schietpartij gebeurde op nieuwjaarsdag, in het ouderlijk huis van de vrouw. Op audio-opnames van een 112-telefoongesprek is te horen dat een kindje roept: „Nee papa. Nee. Ik wil niet dat iemand doodgaat.”

’Ren schatten!’

Ook is te horen hoe de vrouw tegen haar kinderen, een tweeling van 5 jaar oud, roept: „Ga naar buiten en ren schatten, ren!”

De kindjes konden ongedeerd de buren bereiken. De vrouw en haar ouders werden wel geraakt. Alle drie de slachtoffers overleefden het spervuur. De vrouw en haar moeder ondergingen donderdag nog een operatie, de vader is uit het ziekenhuis ontslagen.