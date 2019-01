Katholieke kerk buigt voor Franco

Spanjaarden poseren met een Falangistische vlag in de Vallei der Gevallenen. Ⓒ EPA

BARCELONA - De linkse Spaanse premier Pedro Sánchez wil de geschiedenis ingaan als de man die oud-dictator Franco liet opgraven uit het monumentale mausoleum in de Vallei der Gevallenen, op 50 kilometer afstand van Madrid, in feite een bedevaartsoord voor Franco-aanhangers. Hij had zijn grafsteen al vorig jaar willen laten lichten en hem laten herbegraven op een minder emblematische plek.