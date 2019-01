Pelosi machtigste vrouw VS

Pelosi krijgt na acht jaar de voorzittershamer terug. Ⓒ foto Bloomberg

Washington - De sfeer is uitgelaten in het Capitool bij de beëdiging van de nieuwe congresleden. Democraten zien nieuwe kansen, nu zij de meerderheid hebben veroverd in het Huis van Afgevaardigden. „Wij Democraten staan achter NDP.” De woorden van congreslid Hakeem Jeffries worden met gejuich ontvangen. Die Democraten met nieuw elan worden geleid door een oudgediende van 78 jaar.